Susepe realiza revista geral na Penitenciária Estadual de Rio Grande

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) realizou na manhã desta terça-feira uma revista geral na Penitenciária Estadual de Rio Grande (PERG). O pente-fino ocorreu em todos os quatro pavilhões e oito galerias do estabelecimento prisional, onde estão recolhidos 692 detentos.

A ação contou os efetivos do Grupo de Ações Especiais (GAES) da Susepe e do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) da 5ª Região Penitenciária da Susepe, além do apoio do 5º Batalhão de Polícia de Choque (5º BPCHq) da Brigada Militar. O objetivo foi recolher materiais ilícitos, visando contribuir para a diminuição dos índices de violência no município.

Segundo o superintendente da Susepe, José Giovani Rodrigues de Souza, “a ação é de extrema importância para o sistema prisional, demonstrando resposta efetiva do Governo do Estado para a redução dos altos índices de criminalidade na região, assim como demonstrando, na prática, que a integração das forças de segurança, neste caso, com a Brigada Militar, é necessária e bem-vinda, potencializando a presença do aparato de estado na resposta ao crime”.