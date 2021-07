Susepe recebe um lote de 20 fuzis calibres 556 e de 150 espingardas calibres 12

publicidade

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), vinculada à Secretaria da Administração Penitenciária (Seapen), recebeu na manhã desta terça-feira um lote de 20 fuzis calibres 556 e 150 espingardas calibres 12, além de seis ônibus para transporte de apenados. A solenidade de entrega foi realizada pelo Governo do Estado no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre.

O novo armamento será distribuído para todo sistema prisional gaúcho, incluindo os Grupos de Intervenção Regional da Susepe. Já os ônibus serão distribuídos para o Núcleo de Segurança e Disciplina, e para a 4ª Delegacia Penitenciária Regional (em Passo Fundo), 6ª delegacia (em Santana do Livramento), 7ª (em Caxias do Sul) e 9ª (em Charqueadas).

Os veículos adaptados para o transporte de até 28 detentos, sendo equipados com cela, circuito fechado de televisão, sinalização acústica e visual, ar-condicionado e compartimento de escolta. Os veículos foram doados pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Cada um custou R$ 400 mil, adquiridos com recursos do Fundo Penitenciário Nacional, somando R$ 2,4 milhões.

“No dia seguinte à formatura de novos 426 agentes penitenciários e agentes penitenciários administrativos, nos reunimos novamente com a Secretaria da Administração Penitenciária para fazer entregas importantes de investimentos em armamentos e viaturas para reforçar o funcionamento do nosso sistema prisional, que é estratégico dentro da segurança pública”, destacou o governador Eduardo Leite no evento.

“Afinal, segurança pública passa pelo policiamento ostensivo nas ruas, mas também pelo sistema prisional, que a população acaba não vendo, mas que é estratégico para que quem cometeu crime cumpra a sua pena e também passe pelo processo de ressocialização”, acrescentou.

“É um reforço importante no importante trabalho que a Susepe exerce em todo o RS, tanto para o transporte seguro de presos, com os veículos, quanto os armamentos para a proteção das nossas unidades prisionais e auxiliar no deslocamento de detentos”, afirmou o secretário da Administração Penitenciária, Mauro Hauschild.

“Começamos este projeto pelo Rio Grande do Sul, que é um grande parceiro, para tentar auxiliar nas demandas que o Estado mais precisa”, disse o agente federal de execução penal, Helder Antônio Jacoby dos Santos, representante do Depen na entrega.