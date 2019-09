Susepe transfere presos de viaturas para Penitenciária Estadual de POA

publicidade

A Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) transferiu na noite desta terça-feira 10 presos que estavam sob custódia em viaturas estacionadas no pátio do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF), na rua Salvador França. Eles foram levados para a Penitenciária Estadual de Porto Alegre (PEPOA), localizada na zona Leste da Capital.

De acordo com a Susepe, a transferência foi feita de acordo com o tempo que os homens estavam sob custódia. Em média, os transferidos estavam detidos nas viaturas há seis dias.

Conforme a instituição, apenas essas dez vagas foram liberadas, por isso não houve uma transferência maior. A superintendência não soube precisar quantos seguem no pátio do IPF, e também diz que uma alternativa para outras transferências está sendo estudada com o Ministério Público, Brigada Militar e Secretaria da Administração Penitenciária (Seapen).

Os detidos em viaturas foram levados para o prédio do IPF na segunda quinzena de julho, após ficarem meses nas ruas no entorno do Palácio da Polícia, inclusive na Avenida Ipiranga, uma das mais movimentadas de Porto Alegre. Com a mudança de endereço, os presos saíram das ruas e foram realocados em um pátio fechado. Mesmo assim, a escassez de vagas mantêm eles detidos em viaturas que não são utilizadas no patrulhamento.