Suspeito de assassinar namorada morre em acidente de trânsito na BR 290, em Rosário do Sul

Um suspeito de assassinar a namorada morreu depois em um acidente de trânsito no final da noite dessa sexta-feira na BR 290, em Rosário do Sul. A ocorrência de feminicídio mobilizou em um primeiro momento a Brigada Militar.

O efetivo do 2º RPMon havia recebido uma denúncia anônima sobre uma mulher que pedia socorro na rua Lagoa da Mangueira, no bairro Lagoa. No local indicado, os policiais militares encontraram o corpo de uma adolescente de 15 anos, atingida por um tiro de espingarda calibre 12. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou oficialmente o óbito.

Uma outra ligação anônima informava que o suspeito de ser o autor do crime, um jovem de 23 anos, fugiu em um Volkswagen Gol, de cor bege, com placas de Agudo. Nas buscas, o automóvel foi avistado em alta velocidade na BR 290.

Em seguida, o carro colidiu frontalmente contra um Volkswagen Polo, de cor preta, com placas de Alegrete, no km 488 da rodovia, incendiando-se com o impacto. O suspeito morreu na batida.

Os policiais militares tentaram então retirar a motorista do Polo nas ferragens do veículo que podia também pegar fogo. Eles quebraram os vidros e arrombaram as portas, mesmo diante do forte calor vindo do Gol em chamas.

Os motoristas de um caminhão e de um trator apareceram e se juntaram aos policiais militares no socorro às vítimas, conseguindo afastar o Polo das proximidades das chamas. Um médico também prontificou-se. O efetivo do 10º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado para retirar a mulher do interior do veículo.

Ela foi resgatada com fratura no braço e na perna direita, sendo encaminhada para o Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora. A mulher retornava para Santa Maria, onde reside.

A Polícia Rodoviária Federal também compareceu no local. O trecho da rodovia ficou bloqueado durante o atendimento da ocorrência.