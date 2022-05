Suspeitos são presos pela Brigada Militar com 30 explosivos e R$ 25,8 mil em dinheiro em Gravataí

publicidade

Dois suspeitos foram presos pela Brigada Militar com 30 explosivos, cerca de R$ 25,8 mil em dinheiro e três telefones celulares, além de dois veículos, no bairro Neópolis, em Gravataí. Durante a Operação Integrada na noite dessa terça-feira, o efetivo da Força Tática do 17º BPM abordou um Volkswagen Gol, com a dupla, na rua Jaarandá.

Na revista realizada no automóvel, os policiais militares localizaram as emulsões explosivas e os valores. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Brigada Militar foi então acionado.

Os suspeitos, de 29 e 39 anos, ambos com antecedentes criminais, naturais da região do Vale do Rio dos Sinos, foram detidos. Com um deles estava a chave de um Toyota Hilux, que foi localizada depois em um sítio situado em frente ao local da abordagem.

Durante consulta ao sistema, os policiais militares do 17º BPM constataram que a Hilux estava com placas clonadas e havia sido roubado em abril deste ano em Candelária.