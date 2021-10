Tatu atropelado recebe cuidados veterinários após resgate na BR 470, em Bento Gonçalves

publicidade

Um tatu atropelado, que foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 470, em Bento Gonçalves, já está sob cuidados veterinários. O animal silvestre foi encaminhado para a clínica veterinária São Francisco, onde está sendo tratado e passará por cirurgia devido à fratura de fêmur.

O animal tem se alimentado bem. Após a recuperação, ele deve ser solto em uma reserva da Associação Riograndense de Proteção aos Animais (Arpa). O tatu foi encontrado ferido na madrugada da última segunda-feira. Conforme a PRF, ele havia acabado de ser atropelado e estava caído às margens da rodovia.

Brigada Militar

Já o Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) entregou um filhote de lontra no Preservas-Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres do Hospital de Clínicas Veterinárias da Ufrgs, em Porto Alegre. O animal havia sido localizado e resgatado por uma família no município de Feliz.

Já em Santa Rosa, o efetivo do CABM foi acionado para recolher um tamanduá-mirim e uma tartaruga tigre d'água, ambos encontrados por populares em via pública. Os animais passaram por avaliação de um médico veterinário e posteriormente foram reintroduzidos no ambiente natural.

Foto: Comando Ambiental da Brigada Militar / Divulgação / CP