Taxista e passageira são baleados em Porto Alegre

publicidade

Um taxista e uma passageira foram baleados no final da noite dessa quarta-feira em Porto Alegre. O crime ocorreu por volta das 23h30min na avenida Antônio de Carvalho, no bairro Jardim Carvalho.

Acionada, a Brigada Militar localizou o táxi Chevrolet Spin, de cor branca, com o motorista, de 35 anos, alvejado por tiros na região do tórax e na cabeça. No interior do veículo estava ainda duas amigas, sendo que uma delas, de 35 anos, ficou também ferida após ser atingida pelos tiros no tórax.

Uma testemunha relatou aos policiais militares do 20º BPM que um indivíduo, conduzindo uma Honda Biz, de cor escura, parou ao lado do condutor e começou a efetuar os disparos. Em seguida, o atirador fugiu do local.

O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (5ª DPHPP). À reportagem do Correio do Povo na manhã desta quinrta-feira, o diretor da Divisão de Inteligência Policial e Análise Criminal do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Eibert Moreira Neto, observou que o taxista tinha antecedentes por lesão corporal de trânsito e seria o alvo do atirador. "Teve um homicídio em 2013, porém, ele não foi pronunciado...", ressaltou.

Depois de ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o taxista foi internado em estado grave no Hospital Cristo Redentor. A mulher, em situação estável, também foi hospitalizada no HCR.