Tentáculos de facção criminosa em Soledade e cidades vizinhas são investigados pela Polícia Civil

A operação Monopólio da Polícia Civil resultou até agora na prisão de 22 integrantes de uma facção criminosa oriunda da Região Metropolitana de Porto Alegre, que possui atuação ampla no tráfico de drogas em Soledade, Arvorezinha, Ilópolis, Putinga e Lajeado. Houve apoio da Brigada Militar através do 3° Batalhão de Polícia de Choque (3º BPChq) e do 38° BPM.

As investigações da equipe da delegada Fabiane de Vargas Bittencourt, diretora da 24ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (24ªDPRI), de Soledade, já duram um ano e seis meses.

No período, os agentes apreenderam dois quilos de cocaína, um quilo de maconha e meio quilo de crack, além de cinco comprimidos de ecstasy e dois telefones celulares.

Segundo a delegada Fabiane de Vargas Bittencourt, a organização criminosa possui “tentáculos fortes” na região e conta com “uma cadeia delitiva articulada em relação à venda de entorpecentes e homicídios”.