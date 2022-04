Terceira facção criminosa está envolvida na guerra entre dois grupos em Porto Alegre

publicidade

Uma terceira facção está envolvida em uma guerra pontual entre outras duas que se desenrola em Porto Alegre. Nesta quinta-feira, a reportagem do Correio do Povo apurou que o grupo nascido no bairro Bom Jesus foi “recrutado” pela organização criminosa sediada na região do Vale do Rio dos Sinos, rivais históricos até então na disputa pelo controle do narcotráfico, para atacarem a facção originária na vila Cruzeiro do Sul, no bairro Santa Tereza.

Conforme as fontes policiais consultadas pelo Correio do Povo, os traficantes da vila Cruzeiro do Sul eram aliados da facção do Vale do Rio dos Sinos. O conflito, intensificado a partir de fevereiro deste ano e que deixou até o momento 23 mortos na Capital, teria sido uma dívida pela perda de drogas por parte do grupo da vila Cruzeiro do Sul, mas o motivo da briga ainda não foi melhor esclarecido.

A facção do Vale do Rio dos Sinos atua em um esquema mais “empresarial” no tráfico de entorpecentes, agindo também como fornecedora. De acordo com as fontes policiais, ela é comandada atualmente por uma liderança mais "intempestiva".

A dúvida que se impõe é até quando a inusitada aliança entre os históricos rivais vai durar e se algum tipo de “remuneração”, em dinheiro ou drogas, foi estabelecido para fazer o “serviço sujo” de atacar os antigos aliados. Não é descartado inclusive que o cenário do narcotráfico gaúcho mude a partir deste conflito pontual na Capital.

A reportagem do Correio do Povo confirmou também que os “recrutados” do grupo da bairro Bom Jesus já tiveram também perdas neste conflito. É o caso, por exemplo, da vítima executada a tiros de espingarda calibre 12, na noite de segunda-feira , na rua Arnaldo Bohrer, na vila No Limite, no bairro Teresópolis. Ela fazia parte do grupo da Bom Jesus.

Os atiradores fugiram em um Volkswagen Gol, de cor branca. Na madrugada da última terça-feira , quatro criminosos em um veículo semelhante foram presos pela Brigada Militar no bairro Navegantes. Todos eram oriundos da vila Cruzeiro do Sul.

Há indícios de que eles participaram da execução no bairro Teresópolis e possivelmente de outros homicídios ocorridos no contexto da disputa. Os indivíduos são acusados de cometerem também um latrocínio na noite de terça-feira no bairro Lomba do Pinheiro, sendo vítima um motociclista que interveio em um assalto.

Três pistolas calibres nove milímetros e uma pistola calibre 380, além de cerca de 80 munições, seis carregadores, três telefones celulares e R$ 127,00 em dinheiro, além do Gol, foram apreendidos com o quarteto.