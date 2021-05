TJRS restabelece mais serviços após ataque cibernético

publicidade

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) anunciou nesta segunda-feira o restabelecimento de mais alguns serviços aos usuários externos, agregando-se aos que já estavam disponíveis no final da semana anterior. Na última quarta-feira, o sistema informatizado do TJRS foi alvo de um ataque cibernético , promovido por cibercriminosos. Além do Poder Judiciário, a Polícia Civil , através da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos (DRCI) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), e o Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio da Promotoria Especializada Criminal, estão investigando o caso.

Todos os serviços recuperados estão disponíveis para acesso pelo site do TJRS . Ele pode ser conferido nesse link . “CADI - Encontra-se restabelecido o suporte operacional da Central de Atendimento do Departamento de Informática (CADI). O serviço está disponível para registro de atendimentos no site ou pelos telefones: (51) 3210.7565 (público interno) e (51) 3210.7965 (Advogados)”, informou o Poder Judiciário em nota oficial.

“Sistemas em funcionamento: eproc (1º e 2º Graus), SEI, webmail, videoconferências via plataformas PEXIP e BBB (Big Blue Button). A partir de hoje também Methis (para realização de mediação e conciliação pelos CEJUSCs) e GRP Thema (sistema de gestão administrativa integrado)”, acrescentou.

Conforme o TJRS, Metaframe e VPN seguem indisponíveis. “Continua vedado o acesso remoto e o uso das estações de trabalho dentro da rede do Judiciário estadual. O DRS, sistema utilizado para gravação de audiências no 1º Grau, ainda não está operante”, finalizou na nota oficial. Instabilidades pontuais, porém, podem ocorrer.