Tráfico é a principal linha de investigação sobre corpo encontrado em estacionamento de hospital

publicidade

A Polícia Civil confirmou na manhã deste sábado qual é a principal linha de investigação no caso do corpo encontrado dentro de um Ford Fiesta no estacionamento do Hospital São Lucas da PUC, na tarde de sexta-feira passada. Segundo o titular da 1ª Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (1ªDHPP) de Porto Alegre, delegado Guilherme Gerhardt, a vítima, identificada como um jovem de 25 anos, traficava e também usava drogas. “Ao que se sabe até agora o fato ocorreu nas imediações do Campo da Tuca”, observou, referindo-se ao local onde houve o crime.

O delegado Guilherme Gerhardt também falou sobre a suspeita que circulou inicialmente de que a vítima pudesse ser um dos dois assaltantes que tentaram roubar um policial militar à paisana na noite da última quinta-feira na rua Coronel Neves, no bairro Medianeira. O brigadiano reagiu ao assalto e efetuou disparos com sua arma, atingindo um dos ladrões. A dupla criminosa fugiu em seguida. “Descartada a hipótese no momento”, disse o titular da 1ªDHPP.

A descoberta do cadáver ocorreu quando os seguranças do hospital desconfiaram do mau cheiro em torno do carro estacionado. O corpo, com marcada de um tiro no abdômen, foi então visualizado no banco traseiro do veículo que encontrava-se em ocorrência de roubo. “A posição do corpo dentro do carro sugere que a vítima foi socorrida sem êxito e abandonada no local”, avalio o delegado Guilherme Gerhardt. Os agentes da 1ª DPHPP examinam as imagens das câmeras de monitoramento do hospital e aguardam os laudos do Instituto-Geral de Perícias, além de ouvir os familiares do jovem morto, entre outras diligências.