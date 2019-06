Três corpos encontrados em Alvorada podem ser oriundos de Viamão

publicidade

A Brigada Militar não descarta que sejam de Viamão as três vítimas cujos corpos foram desovados juntos, no final da noite dessa segunda-feira, na rua dos Canários, no bairro Jardim Algarve, em Alvorada. Todos apresentavam marcas de tiros na cara. O modelo do veículo que trouxe os cadáveres não foi ainda identificado. Nenhuma cápsula foi encontrada no chão pelos policiais militares do 24ºBPM que apurou também nos outros batalhões a inexistência de tiroteios nas cidades vizinhas.

Responsável pelo Comando de Policiamento da Capital da Brigada Militar, o coronel Oto Eduardo Rosa Amorim, explicou que os moradores não ouviram tiros no local. “As pessoas não foram mortas ali, segundo informação da comunidade”, afirmou o oficial na manhã desta terça-feira. “Nós da BM procuramos analisar o que gerou esse crime, quais os envolvidos e quais as repercussões que podem ter em algum município da região Metropolitana”, acrescentou.

Um dos mortos já foi identificado. Trata-se de um jovem de 18 anos, com antecedentes criminais, que residia em Viamão. A chacina será investigada pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) da Polícia Civil em Alvorada.