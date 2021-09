Três criminosos morrem em confronto com os policiais militares na RSC 453, em Garibaldi, na Serra

publicidade

Três criminosos morreram ao confrontarem-se na manhã deste sábado com policiais militares em Garibaldi, na Serra. O incidente ocorreu na RSC 453, após perseguição realizada pelo efetivo do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) da Brigada Militar. Houve a apreensão de dois revólveres calibres 32 e 38, além de uma réplica de pistola, três telefones celulares e um veículo.

Segundo o comandante do 4º BPChq, major Diego Rachelle Soccol, o setor de inteligência da BM emitiu na última sexta-feira um alerta sobre um possível roubo à residência de um empresário, dono de um estabelecimento comercial em Carlos Barbosa.

Na manhã deste sábado foi monitorada a casa da vítima. Um Fiat Palio, com placas de Caxias do Sul, com os três bandidos, foi avistado na região. Postados estrategicamente em toda a área, o efetivo do 4º BPChq tentou então abordar o veículo que fugiu em alta velocidade. Uma perseguição teve início.

Na RSC 453, em Garibaldi, os criminosos desembarcaram do veículo e atiraram contra os policiais militares. No confronto, o trio acabou sendo baleado e morto. Uma equipe do Samu atestou os óbitos no local. Todos os indivíduos são oriundos de Caxias do Sul, sendo que um deles é menor de idade. Eles tinham antecedentes.

A ocorrência teve apoio do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (3º BPAT) da BM. O local do confronto foi isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias. A Polícia Civil foi acionada.