Três pessoas morrem em acidentes de trânsito no Litoral Norte

Em uma madrugada violenta no trânsito do Rio Grande do Sul, três pessoas morreram em dois acidentes no Litoral Norte. Em um dos casos, uma ciclista foi atropelada e o motorista causador do óbito fugiu sem prestar socorro. Ambas ocorrências foram registradas na Estrada do Mar.

Em Capão da Canoa, um casal morreu em acidente envolvendo motocicleta e carro de passeio. A colisão ocorreu por volta da 1h30 deste sábado no km 39 da RS-389.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), uma mulher e um homem, ambos aparentando cerca de 20 anos, morreram no local. Já no Ford Ka, com placas de Terra de Areia, os passageiros ficaram feridos e foram encaminhados a um hospital da região. A perícia já foi realizada e o trecho liberado.

Mais cedo, por volta da 00h30, também na Estrada do Mar, um atropelamento resultou em morte e uma vítima ferida. Segundo o CRBM, duas mulheres pedalavam no acostamento, na altura do km 87, em Torres, quando foram atingidas pelas costas por um veículo. A vítima fatal, ainda não identificada, morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor fugiu do local sem prestar socorro.