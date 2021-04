Três suspeitos da morte de casal desaparecido em Caxias do Sul são presos

publicidade

A Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul, realiza uma entrevista coletiva à imprensa na manhã desta segunda-feira para falar sobre o caso do casal que havia desaparecido há uma semana na localidade de Santa Lúcia do Piaí .

Na noite de domingo, o delegado Luciano Righes Pereira anunciou a descoberta dos corpos das vítimas, de 37 e 28 anos, durante a tarde e a prisão dos três suspeitos do crime, que devem ser indiciados por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. As armas de fogo usadas nas execuções foram também apreendidas. As vítimas foram levadas a residência por indivíduos que invadiram a propriedade. Tiros teriam sido desferidos e manchas de sangue ficaram no local.

O automóvel do casal, um Chevrolet Onix , de cor vermelha, já tinha sido localizado totalmente incendiado na última quinta-feira na Estrada de Caravaggio da 6ª Légua, no matagal em uma trilha de motocross, nas proximidades da ponte do rio Piaí. Já os corpos foram encontrados na tarde de domingo no meio do mato de uma ribanceira de uma estrada vicinal, na mesma região onde foi achado o veículo.

O resgate dos corpos mobilizou os agentes da Draco, Corpo de Bombeiros Militar e Brigada Militar, além de familiares das vítimas. Houve necessidade do uso da técnica de rapel para chegar até o local onde estavam as vítimas. O Instituto-Geral de Perícias também esteve presente na área.