Três suspeitos de tentativa de homicídio são presos em rápida ação da BM em Cidreira

A Brigada Militar agiu rápido e prendeu três suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no final da noite dessa quinta-feira em Cidreira, no Litoral Norte. Houve a apreensão de dois revólveres calibres 38 e 32, nove munições deflagradas e duas intactas, quatro telefones celulares e uma pequena quantidade de cocaína, além de um Renault Logan, com placas de Canoas.

Na rua 46, no bairro Nazaré, um indivíduo foi baleado e ferido nas costas. O pai da vítima também foi atingido por um tiro de raspão na cabeça. Efetivos do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq) e Ronda Ostensiva Com o Apoio de Motocicletas (Rocam) do 8º BPM, em apoio à Operação Golfinho da BM, realizaram buscas.

O veículo foi avistado e abordado na rua 13, no bairro Antena. Os três ocupantes, sendo dois homens e uma mulher, foram detidos. Os indivíduos já tinham antecedentes criminais. Eles foram presos em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma.

ARROIO DO SAL

Já em Arroio do Sal, o efetivo do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2° BPAT) detiveram um foragido que mantinha a própria mãe em cárcere privado dentro de casa, na rua Guilherme Fernandes de Oliveira. Os policiais militares levaram a vítima, que tinha lesões no corpo, para atendimento médico. O acusado possui antecedentes por tráfico de drogas, receptação, ameaça, posse de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo. Ele tinha um mandado de prisão decretado.