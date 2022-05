Traficante é presa com crack suficiente para 258 porções em Canoas

publicidade

Uma traficante foi presa com crack suficiente para produzir 258 porções na manhã deste sábado em Canoas. Agentes da 1ª DP, coordenada pelo delegado Rafael Pereira, flagraram a mulher no bairro Olaria.

Após investigações, a ação foi realizada com o cumprimento de um mandado de busca no ponto de tráfico de drogas, que fica nas proximidades de uma escola municipal.

Os policiais civis monitoraram o local e registraram em vídeos a venda de entorpecentes na área. O marido da mulher já cumpre pena por narcotráfico.



O delegado Rafael Pereira destacou a importância da participação da comunidade em denunciar pontos de venda de drogas próximos de estabelecimentos de ensino.



Já o diretor da 2ª Delegacia Regional Metropolitana (2ªDPRM), delegado Mario Souza, ressaltou que "ações de combate ao crime de tráfico de drogas e conexos são de extrema importância para proporcionar mais segurança para a sociedade”.

Lajeado

A Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Lajeado, em conjunto com a Força Tática do 22º BPM da Brigada Militar, prendeu três suspeitos com uma pistola calibre nove milímetros com carregadores estendidos, um revólver calibre 38 e simulacros.