Traficante é preso com drogas pela Brigada Militar no bairro Farrapos, em Porto Alegre

A atuação do 1º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar prossegue por tempo indeterminado no bairro Farrapos , em Porto Alegre. O objetivo é garantir o restabelecimento da normalidade na região e trazer segurança aos moradores. Três execuções foram registradas recentemente na região, além de um confronto com o efetivo do 11º BPM, que resultou em dois mortos. Na noite desse domingo, o efetivo do 1º BPChq prendeu um traficante em um beco na área.

Houve a apreensão de 319 pedras de crack, 84 porções de maconha e 14 pinos com cocaína. Os policiais militares recolheram ainda 183 pinos vazios, um revólver calibre 38 com numeração suprimida e 18 munições, um telefone celular e R$ 72,70 em dinheiro.

Já na madrugada desta segunda-feira, o 1º BPChq flagrou um traficante na Rua Dezessete, no bairro Bom Jesus. Os policiais militares apreenderam 228 pínos de cocaina, 123 porções de maconha e 96 porções de crack.