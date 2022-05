Traficante é preso pela segunda vez pelo Denarc no mesmo imóvel no bairro Restinga, em Porto Alegre

publicidade

Um traficante foi preso novamente pelos agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil no mesmo imóvel no bairro Restinga, em Porto Alegre. Ele já havia sido detido em fevereiro deste ano no local.

Houve a apreensão de cerca de 1,2 mil pedras de crack, quase meio quilo de maconha divididos em 268 porções, R$ 274,00 em dinheiro, um caderno com anotações de tráfico e uma balança de precisão, no final da noite dessa quinta-feira.

O delegado Fernando Siqueira explicou que, após o recebimento de informações sobre um imóvel que era utilizado para armazenamento e posterior distribuição de drogas, os policiais civis realizaram diligências na área. Com a confirmação da suspeita, um mandado de busca e apreensão foi obtido para a execução da ação.

Em fevereiro, o traficante, de 29 anos, foi preso com mais de 1,5 quilo de maconha, 240 gramas de crack e três gramas de cocaína, além de uma balança de precisão, pela mesma equipe do delegado Fernando Siqueira.