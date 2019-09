Traficante internacional é preso em mansão do Rio de Janeiro

publicidade

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã deste domingo, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o traficante internacional André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap. Ele seria o responsável por esquematizar o comércio de drogas entre o PCC (Primeiro Comando da Capital) e países da Europa, via Porto de Santos.

André do Rap foi localizado em uma mansão na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Com ele foram apreendidos diversos bens, como uma lancha e um helicóptero. Durante as diligências, uma equipe policial da Divisão Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) encontrou André do Rap junto de outros três criminosos – todos eram procurados pela Justiça.

Segundo o delegaco Nico Gonçalves, diretor do Dope, o traficante está sendo trazido para São Paulo. O voo está previsto para chegar às 14h, no Campo de Marte, zona Norte da capital paulista. André será levado ao prédio onde funciona a Divisão Antissequestro.