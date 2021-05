Traficante volta com drogas de Santa Catarina e acaba preso na BR 290, em Rosário do Sul

publicidade

A viagem de ida e volta de um traficante, que buscou drogas em Santa Catarina, acabou em prisão na madrugada desta quarta-feira em Rosário do Sul. Na BR 290, a Polícia Rodoviária Federal flagrou-o transportando cerca de meio quilo de cocaína pura, que renderia ao menos 1,5 mil porções para a venda.

O criminoso, de 35 anos, natural de Uruguaiana, conduzia um Nissan March, com placas de Florianópolis (SC), que foi abordado na rodovia pelo efetivo da PRF durante ações de combate ao crime.

Na vistoria do veículo, o pacote com a cocaína foi localizado oculto no painel. Outra porção de droga foi encontrada escondida nas vestes do condutor. Preso em flagrante, ele admitiu que buscou o entorpecente em Florianópolis e o levaria até Uruguaiana.