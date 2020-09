Traficantes que se passavam por agentes são investigados pela Polícia Civil

publicidade

A Polícia Civil vai aprofundar a investigação sobre traficantes estarem se passando por agentes da corporação na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Vale do Rio dos Sinos. A confirmação foi dada na manhã desta sexta-feira pelo diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM), delegado Mário Souza. Há suspeita de que criminosos utilizam camisetas falsas e veículos com sinal luminoso como se fossem policiais civis nas investidas contra rivais.

O primeiro passo da investigação ocorreu na quinta-feira quando a equipe da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Canoas, do comando do delegado Thiago Lacerda, realizou uma operação que resultou em dois presos. A ação, com amparo judicial, ocorreu no bairro Guajuviras, em Canoas, e na Estação Rodoviária de São Leopoldo.

Houve a apreensão de uma pistola calibre 380 em ocorrência de furto, um revólver calibre 38 com numeração raspada, diversas munições, um giroflash, 36 tijolos e torrões de maconha, 73 pinos de cocaína, um quilo de crack e uma balança de precisão, além de mais de R$ 3 mil em dinheiro.