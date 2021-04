Traficantes são perseguidos e presos pela Polícia Rodoviária Federal em Charqueadas

publicidade

Quatro traficantes foram presos pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta sexta-feira em Charqueadas. O efetivo da PRF tentou abordar um Volkswagen Voyage, com placas de Porto Alegre, na BR 290. O motorista do veículo fugiu em alta velocidade, sendo perseguido.

Na ERS 401, o carro foi interceptado pelos policiais rodoviários federais. Houve a apreensão de maconha e crack dentro de vários potes de achocolatado, além de apetrechos para o consumo e quatro telefones celulares.

O motorista do automóvel, um senegalês, junto com três cúmplices, foram presos em flagrante. Eles confessaram que pretendiam arremessar os entorpecentes e os telefones celulares para apenados do complexo prisional de Charqueadas.

SKUNK

Em Santana do Livramento, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 350 gramas de skunk na BR 158 em Santana do Livramento. A droga estava com um motociclista que fugiu até a área urbana da cidade, onde escapou a pé e não foi mais localizado apesar das buscas. Ele abandonou o entorpecente que foi apreendido pelo efetivo da PRF.