Transexual é morta em Santa Maria

Uma transexual morreu no Hospital Universitário de Santa Maria, no inicio da manhã desta quinta-feira, depois de ser ferida por um golpe de faca, por volta das 3h30min. A vítima foi identificada como Verônica de Oliveira, 34 anos. Ela foi atingida por um golpe de faca no abdômen quando estava na esquina das avenidas Borges de Medeiros e Presidente Vargas.

Segundo relato de testemunhas, um homem chegou de carro e a abordou para um programa. As amigas de Verônica se afastaram e ela foi até o carro quando foi golpeada. Na mesma região, que é um local de encotnro de transexuais, no mês de setembro de 2018 uma outra transexual foi morta com um tiro nas costas.

Verônica coordenadava um alojamento de transexuais na região Sul do municipio.