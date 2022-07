Trio com armamento e munição é preso pela BM após fuga e perseguição em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar prendeu um trio de criminosos com armamento e munição na noite desse domingo em Porto Alegre. O flagrante ocorreu quando o efetivo da Força Tática do 20º BPM avistou um Fiat Siena, de cor vermelha, trafegando na avenida Protásio Alves, no bairro Jardim Itú-Sabará.

Ao serem abordados, os suspeitos com o veículo fugiram e foram perseguidos. No caminho, o carro chocou-se contra uma placa de sinalização. Os policiais militares detiveram os três indivíduos e apreenderam duas pistolas calibres 380 e nove milímetros, um revólver calibre 32, quatro carregadores e 42 munições de vários calibres.

Houve ainda o recolhimento de três telefones celulares, além de corrente de cor dourada. Em relação ao veículo, os policiais militares constataram que o carro havia sido furtado no dia 3 deste mês na rua Nelson Zang, no bairro Partenon.