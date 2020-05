Trio envolvido em execução é preso horas depois do crime em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar agiu rápido e prendeu os três autores de um homicídio cometido na noite desse domingo em Porto Alegre. O efetivo do 1º BPM abordou o trio no bairro Coronel Aparício Borges durantes as buscas. Por volta das 22h, eles foram localizados quando fugiam a pé pela rua Dona Veva.

Os policiais militares apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, um total de 25 cartuchos de munição das três armas, dois carregadores de pistola e um aparelho celular.

O efetivo do 1º BPM confirmou que um dos três indivíduos já foi identificado por uma testemunha por participação no homicídio. O crime ocorreu em torno das 19h40min na rua Claudionor Morais, no bairro Cascata.

A vítima estava dento da residência que foi invadida por três indivíduos armados, sendo então executada a tiros. As armas apreendidas serão agora encaminhadas pela Polícia Civil ao Instituto-Geral de Perícias com o objetivo de verificar se foram empregadas no assassinato.