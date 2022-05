Uma pessoa morre e duas ficam feridas após capotamento em Garibaldi

publicidade

Um capotamento deixou uma pessoa morta e três feridas, na madrugada deste domingo, na ERS-448 em Garibaldi. O acidente aconteceu por volta das 3h30min no km 12 da rodovia. O veículo envolvido foi um C3, de cor prata, com placas de Farroupilha. A vítima fatal foi um homem de 24 anos, natural de Farroupilha, que estava no banco do carona da frente e ficou preso nas ferragens.

Havia outras três pessoas no carro, duas mulheres, 24 e 20 anos, ambas são de Farroupilha, e um homem de 22 anos. Eles estão hospitalizados no Hospital São Carlos de Farroupilha. O veículo se deslocava pela estrada da Linha Jacinto em direção a Farroupilha quando o veículo perdeu o controle. O carro acabou descendo um barranco e capotando sobre a pista de rolamento da rodovia ERS-448.

