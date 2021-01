Universitário de 21 anos é preso por estupro de vulnerável em Porto Alegre

publicidade

Acusado de estupro de vulnerável, um estudante de Pedagogia, de 21 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira em Porto Alegre. A detenção do universitário foi realizada pelos agentes da 2ª Delegacia de Proteção à Crianças e ao Adolescente (2ªDPCV) do Departamento Estadual de Proteção à Grupos Vulneráveis, comandada interinamente pela delegada Cristiane Ramos.

O abuso sexual contra um menino de sete anos ocorreu em agosto do ano passado na Zona Sul da Capital. “Ele é filho de uma grande amiga há mais de 30 anos da mãe da vítima. Durante a pandemia, a vítima passou a frequentar a casa desta amiga para ter aulas com ela”, contou a delegada Cristiane Ramos. “O filho desta amiga jogava videogame com esta criança. Ele praticou abusos em troca de jogar videogame”, explicou.

A delegada Cristiane Ramos disse que a criança relatou para a mãe o que vinha acontecendo e foi efetuado o registro da ocorrência. “Esta criança foi encaminhada para avaliação psicológica e foi comprovado o abuso”, afirmou.

No passado, o universitário já teve “comportamento inadequado” com as crianças de uma escola onde havia realizado estágio entre 2018 e 2019. O inquérito está sendo remetido ao Poder Judiciário e Ministério Público. No depoimento, o estudante manteve-se calado diante dos policiais civis.