Vítima foge de assalto e pula de viaduto em Porto Alegre

publicidade

Um homem de 28 anos ficou gravemente ferido ao cair do alto do viaduto Imperatriz Leopoldina, no cruzamento das avenidas João Pessoa e Loureiro da Silva, no final da madrugada desta terça-feira. A Brigada Militar havia recebido uma ligação pelo telefone 190 de que a vítima pulou para fugir de dois ladrões ao ser abordada. Um dos assaltantes estaria armado de um facão.

Relatos de testemunhas disseram que o roubo acabou não sendo consumado. Um dos criminosos foi visto correndo na direção da rua Duque de Caxias. O efetivo do 9º BPM compareceu no local e acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ferido, o rapaz foi internado no Hospital de Pronto Socorro (HPS). Policiais militares realizaram buscas na área.

O comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Luciano Moritz, confirmou que irá reforçar o policiamento na região para evitar novos assaltos. A intenção é realizar abordagens em suspeitos que circulam no local. "Vamos reforçar o entorno", assegurou.