Vítima reage a assalto, atira e fere dois criminosos no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre

publicidade

Dois assaltantes foram baleados e feridos pela vítima na madrugada desta sexta-feira em Porto Alegre. Na avenida Bernardino Silveira Amorim, no bairro Rubem Berta, o motorista de um Chevrolet Prisma foi atacado pelos criminosos que apontavam uma arma de fogo.

Atirador devidamente legalizado, o condutor sacou a pistola calibre 380 e disparou contra eles. Um dos bandidos caiu no local. Já o cúmplice ainda tentou fugir, mas não teve condições.

Acionados, os policiais militares do 20º BPM foram para a área e efetuaram a prisão dos ladrões, ambos internados depois no Hospital Cristo Redentor. Os indivíduos estavam com uma réplica perfeita de uma pistola.