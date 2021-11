Veículo com 11,6 quilos de maconha é flagrado no bairro Nonoai, em Porto Alegre

publicidade

Um Peugeot com cerca de 11,6 quilos de maconha foi interceptado pelos agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil no bairro Nonoai, em Porto Alegre. A ação teve apoio do setor de inteligência do Comando de Policiamento da Capital (CPC) da Brigada Militar.

Segundo o delegado Alencar Carraro, uma denúncia apontava que um veículo realizaria uma entrega de drogas na região na sexta-feira. Toda a área foi então monitorada.

Ao avistarem o veículo, os policiais civis efetuaram a abordagem. No interior do porta-malas do carro foi localizada uma caixa de papelão contendo 20 tijolos de maconha.

O motorista e o passageiro foram presos em flagrante. O condutor já tem antecedentes por roubo e adulteração de sinais identificadores de veículo.