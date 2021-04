Veículo encontrado incendiado é do casal desaparecido em Santa Lúcia do Piaí, em Caxias do Sul

publicidade

O veículo encontrado incendiado na Estrada de Caravaggio da 6ª Légua, no interior de Caxias do Sul, é mesmo o Chevrolet Onix, de cor vermelha, do casal desaparecido desde a noite de segunda-feira passada na localidade de Santa Lúcia do Piaí. A informação é do titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul, delegado Luciano Righes Pereira.

A identificação do carro, totalmente queimado, foi realizada pelo Instituto-Geral de Perícias. O automóvel havia sido encontrado na tarde da última quinta-feira em uma trilha de motocross, junto de um matagal nas proximidades da ponte do rio Piaí. Até o momento, as duas vítimas não foram localizadas. Nenhuma hipótese é descartada na investigações dos agentes da Draco de Caxias do Sul, como homicídio ou latrocínio.

Com apoio da Brigada Militar, as buscas têm sido feitas em toda a região pela Polícia Civil desde o desaparecimento das vítimas. No final da noite de segunda-feira, o casal, de 37 e 28 anos, foi levado do local por indivíduos que invadiram a propriedade. Tiros teriam sido desferidos e manchas de sangue ficaram no local.