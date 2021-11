Veículo pega fogo em Mormaço, mas ocupantes saem ilesos

publicidade

O Corpo de Bombeiros de Soledade atendeu neste domingo uma ocorrência de incêndio em um veículo Kia Sorento, no Km 224 da BR 386, próximo do posto Cotrisoja, em Mormaço, a cerca de 245 quilômetros de distância de Porto Alegre. O carro com placa do Mercosul havia abastecido no município de Tio Hugo e trafegava no sentido Mormaço-Soledade, quando o motor começou a incendiar, segundo informaram os bombeiros da região.

Uma unidade se dirigiu para o local a fim de combater o incêndio. Houve perda total do veículo, mas os três ocupantes não tiveram ferimentos e passam bem.

