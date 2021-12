Veículo usado durante a execução de líder de facção em Porto Alegre ainda não foi localizado

publicidade

A Polícia Civil confirmou que o Honda CRV, de cor preta, usado na execução do líder da facção criminosa Família Mathias Velho, de Canoas, vulgo Alemão da Praia, 32 anos, estava com placas clonadas. O veículo ainda não foi localizado. A Brigada Militar também está alerta para localizar o carro utilizado pelos atiradores.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o crime, que ocorreu na manhã desta segunda-feira na esplanada onde ficam um centro empresarial, um hotel e um hospital na avenida Soledade, perto da avenida Carlos Gomes, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Em uma delas aparece um dos atiradores descendo do carro com um fuzil e disparando contra a vítima e dois acompanhantes dela que ficaram feridos. Os três estavam desembarcando de uma Chevrolet Captiva, estacionada no local.

O caso é investigado pela 2ª DPHPP da Capital e com apoio da DPHPP de Canoas. Conforme a delegada Roberta Bertoldo, Alemão da Praia possuía um procedimento cirúrgico agendado para ser realizado no hospital. O corpo dele ficou caído ao lado da Captiva.

Inúmeros cartuchos deflagrados de calibres de fuzil 556 e de pistola calibre 9 milímetros foram recolhidos no local. Além do aguardo dos laudos do Instituto-Geral de Perícias, o trabalho investigativo inclui a busca por imagens de câmeras de monitoramento em toda a região, depoimentos das vítimas e de testemunhas, entre outras diligências.

Qualquer informação pode ser repassada, mesmo sob anonimato, ao telefone 0800-642-0121, do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Foto: Alina Souza / CP Memória