Veleiro com duas toneladas de cocaína é interceptado em Pernambuco

Um veleiro foi interceptado no litoral de Pernambuco em uma operação internacional transportava mais de duas toneladas de cocaína. Os cinco tripulantes estão presos.

A embarcação foi escoltada até o porto do Recife. O veleiro carregado de cocaína estava se deslocando pela costa brasileira em direção à Europa, quando foi interceptado pelo navio patrulha oceânico Araguari.

Marinha e Polícia Federal montaram um forte esquema de segurança. A droga foi retirada e seguiu em uma caminhonete até a sede da PF. Uma tonelada e meia de cocaína com alto grau de pureza. O trânsito foi interrompido para a passagem das viaturas. A operação flagrou no domingo a embarcação em alto mar, no meio do nada.

Os cinco tripulantes, todos brasileiros, foram presos em flagrante e levados para a carceragem da PF no Recife. Nomes e idades não foram divulgados. Também ainda não se sabe se eles possuem antecedentes criminais.

A operação foi organizada após uma troca de informações entre autoridades brasileiras em cooperação com autoridades de outros países. Agências especializadas no combate ao tráfico de drogas dos Estados Unidos, Portugal e Reino Unido contribuíram com dados.

Os investigadores agora querem saber de onde - aqui no brasil - o veleiro teria partido e em qual cidade europeia iria atracar. Para a Marinha, o sucesso da operação inédita mostra a importância da cooperação com órgãos internacionais para identificar organizações criminosas que atuam no narcotráfico mundial.

