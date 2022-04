Vereador é preso com arma raspada pela Polícia Civil em Viamão

publicidade

Um vereador de Viamão foi preso na manhã desta quarta-feira pela Polícia Civil por ameaçar, em tese, com uma arma de fogo a ex-companheira. Duas pistolas calibres 380, sendo uma registrada e a outra com numeração suprimida, foram apreendidas. Munição também foi recolhida. A detenção ocorreu devido à arma ilegal.

A prisão do vereador, de 44 anos, ocorreu na residência dele situada no bairro Capororoca, sendo efetuada por uma equipe da Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Viamão, sob comando da delegada Marina Dillenburg. Houve o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão.

O acusado responde ao inquérito policial por violência psicológica no contexto da Lei Maria da Penha. A delegada Marina Dillenburg explicou que a investigação começou em março deste ano, após o recebimento de uma denúncia por parte da ex-esposa.

“A vítima nos procurou e relatou algumas situações de violência doméstica e referiu que ele tinha arma de fogo...Ela sentia medo que pudesse ser usada contra ela”, lembrou a titular da Deam de Viamão. A investigação terá prosseguimento.

ONLINE

Agora na plataforma online de atendimento (www.dol.rs.gov.br), o novo ícone específico para violência doméstica agilizará ainda mais os registros desse tipo de fato em todo o Estado. As vítimas encontrarão, por essa via, maior facilidade para a comunicação do fato, que poderá ser feito a partir de qualquer dispositivo com acesso a internet.

Cabe destacar que se houver necessidade da solicitação de medida protetiva de urgência, a vítima deverá comparecer à Delegacia de Polícia com brevidade. O atendimento presencial também será indispensável nos casos de crimes ocorridos fora do Rio Grande do Sul.

A sequência de etapas para o atendimento online foram concebidas de maneira explicativa e em uma interface intuitiva. A navegação pela página traz todas as informações para os usuários procederem ao seu registro que, após a análise de um policial civil, e em sendo deferida, será levada à investigação pela delegacia com atribuição para os demais atos de polícia judiciária.

Assim como ocorre com os registros de ocorrências presenciais, falsas comunicações de crimes ou contravenção estarão sujeitas às penas dos artigos 138, 339 e 340 do Código Penal Brasileiro. No site ainda pode ser encontrada a Cartilha Violência Doméstica, que fornece diversas informações sobre esse tipo de delito e auxilia no momento do registro online.