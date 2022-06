Às vésperas de encontro com Biden, Bolsonaro diz que Brasil "está no rumo certo"

publicidade

Às vésperas do encontro bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o líder brasileiro Jair Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (8), que diversas nações realizam negócios com o Brasil "porque o país está no rumo certo".

"O Brasil é respeitado no mundo todo. Todos querem conversar e fazer negócios com o Brasil, porque acreditam que o nosso país está no rumo certo. Que pesem as críticas, o importante é o que cada um sabe da verdade. Cada um sabe como deve se comportar e para qual lado deve rumar", disse Bolsonaro.

Apesar da declaração, o chefe do Executivo destacou que "vivemos momentos difíceis", sem especificar os motivos, mas que "não devemos nos lamuriar por isso". "Muito pelo contrário, devemos dar graças a Deus porque, por nós, hoje aqui presentes, todos nós, o futuro da nossa pátria. E a nós caberá a decisão, mais cedo ou mais tarde, porque temos realmente um futuro pela frente, mas não o nosso, (e sim) o dos nossos filhos e netos", completou.

Veja Também

As declarações foram dadas por Bolsonaro durante formatura do curso especial de habilitação para promoção a sargento, no Rio de Janeiro (RJ). Na sequência, o presidente participará de um encontro com empresários, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, e, às 13h30, retorna a Brasília.

Depois, Bolsonaro deve embarcar para Los Angeles para participar da Cúpula das Américas, evento que reunirá líderes de todo o continente e é organizado pelos Estados Unidos. O líder brasileiro se encontrará, ainda, com o presidente Joe Biden - será o primeiro encontro entre eles após Donald Trump deixar o comando da Casa Branca, em 2020.

Como o Blog do Nolasco informou, estarão no centro das conversas quatro temas: imigração, ampliação da relação comercial, energia renovável e meio ambiente. Durante o evento, os americanos querem que seja aprovada uma declaração conjunta dos países sobre o meio ambiente e buscam o apoio do Brasil para dar força ao compromisso. Fontes com acesso a negociações informaram que o documento deve ter o apoio brasileiro.