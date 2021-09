"É um nome para ser candidato ao governo do Estado", diz Leite sobre Ranolfo

publicidade

Em clima de festa, o vice-governador e secretário de Segurança do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, se filiou ao PSDB, na noite desta segunda-feira, em ato no Plaza São Rafael, em Porto Alegre, na presença de diversas lideranças do partido. Ele foi recepcionado pelo governador Eduardo Leite (PSDB), que o espera com um pandeiro e um grupo de pagode. A chegada de Ranolfo ao ninho tucano ocorre no momento que Leite disputa as prévias no PSDB para ser o candidato à presidência da República no ano que vem.

Ao ser questionado sobre se apoiaria Ranolfo como o nome do partido na disputa ao Piratini, em 2022, Leite disse que ele é um nome para ser candidato ao governo do Estado. Ele também elogiou a "lealdade" e a capacidade de execução do vice-governador. "Tem todos os atributos (para ser candidato). Agora, essa definição vai se dar em parceria com os nossos parceiros da base do governo", ponderou o governador, ao citar que as definições dependem das negociações para a formação da chapa.

"Estou muito feliz de poder contar com o Ranolfo nas fileiras do PSDB. A nossa aliança, lá em 2018, se deu de uma forma orgânica. Sem nada de artificial. Já vimos tantas coligações, alianças e chapas formadas sem que o candidato conhecesse o vice. No nosso caso não foi assim", pontuou Eduardo Leite.

Sobre a possibilidade de ser candidato, ele disse que é preciso dar "um passo por vez". "Neste momento, estamos nos juntando à liderança do governador Eduardo Leite. E vou ser um soldado do partido”, resumiu. Em seu discurso, Ranolfo enalteceu a importância do partido, assim com as suas conquistas. Enfatizou ainda relação com o governador e as conquistas à frente da secretária de Segurança. Ranolfo estava há oito anos no PTB e se desfiliou do partido há alguns semanas após o presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson, atacar o governador e criticar as políticas de enfrentamento a pandemia adotadas por ele.