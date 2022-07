Último governador nomeado do DF, Wanderley Vallim morre aos 85 anos

publicidade

Morreu neste sábado, aos 85 anos, o empresário Wanderley Vallim, último governador nomeado do Distrito Federal. A causa da morte não foi divulgada.

Vallim comandou o DF por nove meses, entre março de 1990 e janeiro de 1991. Vice-governador, ele assumiu o comando do Executivo quando o então governador, Joaquim Roriz, foi nomeado ministro da Agricultura no governo de Fernando Collor.

Vallim nasceu em Ituverava, no interior de São Paulo, e era formado em engenharia civil e metalúrgica. Antes de se radicar no Distrito Federal, o ex-governador morou em Goiânia.

No DF, ele também foi secretário de Viação e Obras no governo de Joaquim Roriz. Vallim também presidiu o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal.