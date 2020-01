Aécio Neves é hospitalizado após cirurgia de emergência em SC

publicidade

O deputado federal Aécio Neves, ex-presidente nacional do PSDB, está internado no Hospital Baía Sul, em Florianópolis. Ele teve uma crise de apendicite e foi submetido a uma cirurgia de urgência.

Candidato a Presidência da República em 2014, o político mineiro está de férias na Praia Mole, Lagoa da Conceição, na Ilha de Santa Catarina. O ex-senador Paulo Bauer acompanhou Aécio Neves no hospital e conversou com ele no último dia do ano. Segundo Bauer, o deputado está passando bem.