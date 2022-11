A vereadores do Novo, Melo sinaliza com nova consulta sobre privatização da Carris

publicidade

O prefeito Sebastião Melo (MDB) informou, em reunião com a bancada de vereadores do partido Novo nesta segunda-feira, que a privatização da Carris terá nova consulta, em função de pedido do Tribunal de Contas do Estado. Com isso, o leilão da companhia de transportes, inicialmente previsto para o final de 2022, deverá ocorrer apenas no próximo ano. A Câmara de Porto Alegre aprovou a privatização da Carris em setembro de 2021. Durante o encontro, Mari Pimentel e Felipe Camozzato cobraram celeridade no processo.

Ainda durante o encontro, os vereadores questionaram o prefeito quanto a concessão do saneamento, melhorias no atendimento básico à saúde e a priorização do projeto de extinção da licença prêmio. Segundo Melo, a proposta que prevê um modelo de saneamento inspurado na CEDAE, do Rio de Janeiro, está quase pronta para ser votada ainda este ano.

A vereadora Mari Pimentel criticou a carência de políticas públicas na ponta, especialmente na educação e na saúde. “Acompanhamos de perto esses dois assuntos e ainda há muito o que avançar. O governo precisa priorizar. Nossa cidade tem que estar preparada para garantir um futuro melhor para a população. Tem dois anos para arregaçar as mangas e fazer”, afirmou. O governo garantiu que pretende melhorar a prestação dos serviços da pasta.

Com a saída de Camozzato da bancada, para assumir o mandato na Assembleia Legislativa, Mari segue na liderança da bancada e será a responsável pela continuidade das pautas, junto com o suplente que assume em fevereiro, Tiago Albrecht.