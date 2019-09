"Acredito que o PGR passe no Senado", diz Bolsonaro

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro conversou com jornalistas neste sábado (7) na porta do Palácio da Alvorada após participar do desfile de 7 de setembro. Ele disse acreditar que a indicação do subprocurador Augusto Aras para o cargo de procurador-geral da República seja aprovado pelo Senado Federal. "Tivemos (essa semana) o PGR e acredito que ele passe no Senado sem problemas".

O presidente embarca nesta tarde para São Paulo, onde irá realizar a quarta cirurgia após a facada, que completou um ano ontem (6). Ele se mostrou tranquilo para o procedimento. "Há dois dias estou observado fielmente o que os médicos passaram para mim e se Deus quiser ocorrerá tudo bem".

O vice-presidente Hamilton Mourão irá assumir a Presidência a partir de domingo (8) e deve ficar até quinta-feira (12) no cargo.

Sobre o 7 de setembro o presidente disse: "Parabéns a todos os brasileiros por essa data que é de todos nós, a nossa Independência e temos também que preservar a nossa liberdade".