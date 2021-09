Administrativa: votação é adiada para terça-feira com novo relatório

publicidade

A votação do relatório da reforma administrativa na comissão especial, marcada para esta quinta-feira, foi adiada para terça-feira. Após reunião nesta manhã com coordenadores de bancada do colegiado, o relator, deputado Arthur Maia (DEM-BA), resolveu retirar a complementação de voto protocolada na noite dessa quinta, voltando a valer o substituto original apresentado na semana passada.

A complementação de voto, entre outras mudanças, acabou com a possibilidade de redução de jornada e salário de servidores. Um novo texto deve ser apresentado até esta sexta-feira. Entre os pontos que causaram resistência até parlamentares favoráveis à proposta estão a ampliação de benefícios para as carreiras policiais e o fato de ter deixado de fora juízes e promotores na reforma.

