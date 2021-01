Advogada Leticia Batistela é nomeada diretora-presidente da Procempa

publicidade

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, confirmou na manhã desta quarta-feira, em reunião do Conselho de Administração, a nomeação da advogada Leticia Zereu Batistela para o cargo de diretora-presidente da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa). Leticia participou da audiência virtual.

A escolha foi feita por Melo pelo perfil técnico e pela experiência nas áreas pública e privada. Além disso, a nomeação foi alinhada com as entidades que compõem o Pacto Alegre. "A Procempa terá papel fundamental no nosso desafio de tonar Porto Alegre uma cidade mais inteligente, com uma prefeitura digital que sirva bem o cidadão. E a trajetória da Leticia tem os elementos necessários para cumprir o papel de inovar com eficiência e dando as respostas urgentes que a cidade precisa", afirmou Melo.

Advogada com mais 20 anos de experiência nas áreas de tecnologia, negociação, ética e compliance, Leticia é membro do Conselho de Administração da Procempa desde 2017 e já integrou o Conselho de Administração da Procergs - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul. "É uma grande honra e um desafio imenso pelo qual vou trabalhar muito. O cidadão merece tecnologia de ponta e a Procempa, com seus profissionais qualificados, pode ser referência sim em tecnologia e inovação", destacou Leticia.

Com a nova organização administrativa da administração Sebastião Melo, a Procempa passa a integrar a estrutura da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, liderada pelo secretário Cezar Schirmer. "Precisamos aprimorar a governança em todos os sentidos, em um processo de construção coletiva. Entregaremos melhores serviços à população no que diz respeito a área de tecnologia", destaca o secretário.

Veja Também