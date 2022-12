Aeroporto de Brasília intensifica segurança para posse após bombas encontradas na capital

publicidade

Após as tentativas de atentado envolvendo bombas neste sábado (24) e domingo (25), o Aeroporto Internacional de Brasília reforçou as equipes de segurança no terminal aéreo, nas áreas internas, externas e nas vias de acesso ao aeroporto. O procedimento faz parte dos preparativos para a movimentação durante a posse presidencial, no dia 1º de janeiro de 2023. A expectativa é receber 150 mil passageiros e 1.050 voos entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro.

A Inframerica, concessionária que administra o terminal, informou que o aeroporto receberá apenas voos comerciais e aviação executiva. As aeronaves dos chefes de Estado e representantes diplomáticos serão recepcionadas pela Base Aérea de Brasília, como prevê o protocolo de segurança. Durante a virada de ano, os órgãos de segurança pública do DF e a Polícia Federal aumentarão a vigilância.

Parte da movimentação prevista é relacionada ao desembarque de passageiros que chegam ao Distrito Federal para assistir a posse presidencial. Além do reforço policial, a Inframerica esclarece que o aeroporto tem 1,5 mil câmeras de monitoramento por todo o sítio aeroportuário, aumentando a vigilância do terminal.

“Trabalhamos de forma coordenada com as autoridades de segurança públicas locais e federais no policiamento do nosso aeroporto. Esse trabalho conjunto entre a concessionária e a força policial é essencial para manter a segurança das operações”, explica Juan Djedjeian, vice-presidente da Inframerica.

Ameaça de bomba

Equipes da Polícia Militar do DF e da Polícia Federal deflagraram uma operação na manhã deste sábado (24) para apurar uma ameaça de bomba em uma área próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília. Em nota, a Inframerica informou que o explosivo foi identificado próximo às concessionárias de veículos na região aeroportuária, por uma equipe de vigilância do aeroporto.

Na tarde do mesmo dia, uma mochila esquecida no saguão do terminal causou um novo susto entre os funcionários e frequentadores do local. A bolsa foi deixada próxima ao guichê da Latam e as forças de segurança realizaram uma ação para verificar o objeto. Segundo a PMDF, o esquadrão examinou a mochila usando o raio X e verificou que se tratava de garrafas de água.

No domingo (25), a PM localizou explosivos, coletes balísticos e capas de coletes em uma área de mata, no Gama. O material foi encontrado pelos militares durante a tarde, após uma denúncia.

Ao confirmar que se tratava de um artefato explosivo, a área foi isolada para procedimentos técnicos.

Nas redes sociais, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que está acompanhando as apurações sobre o explosivo. Dino afirmou que há no material encontrado de manhã “emulsão de pedreira”. O material é usado por mineradoras para causar explosões durante escavações.