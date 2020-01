AL aprova projeto que altera o plano de carreira do Magistério

publicidade

Com 32 votos, a Assembleia Legislativa aprovou, na tarde desta quarta-feira, a PL 3/2020 que institui o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público do Rio Grande do Sul. O projeto teve 19 votos contra. Em seguida, a sessão, sem quórum, foi encerrada pelo presidente da Casa Luis Augusto Lara (PTB). A próxima sessão, a sétima com convocação extraordinária, irá recomeçar ainda nesta quarta-feira.

Mais cedo, os parlamentares também aprovaram, com 36 votos favoráveis, o PLC 02/2020, que altera o Estatuto do Servidor Público. Em plenário, 17 deputados foram contrários ao projeto que integra a reforma proposta pelo Executivo. O projeto altera pontos como férias dos servidores, licença classista, regulamentação ao tetrabalho, entre outros pontos.

Ambos os textos fazem parte do pacote de medidas do governador Eduardo Leite.

Escrevemos, com o incansável apoio da @AssembleiaRS, um capítulo decisivo na história do Rio Grande. Depois de muito diálogo com a sociedade e com os parlamentares, construímos um novo plano de carreira para os professores da rede estadual. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) January 29, 2020

Professores c/ graduação e em início de carreira q/ recebem R$ 2.557 (salário básico + completivo para chegar ao piso), ganharão R$ 3.030 – um aumento de 18%. Os q/ têm especialização e recebem o mesmo valor de prof c/ graduação passarão de R$ 2.557 para R$ 3.174, aumento de 24%. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) January 29, 2020

Os deputados, especialmente os da base do governo, exerceram seu papel com muito diálogo, e construíram alterações pertinentes. O governo respeita isso. Nosso novo plano de carreira estabelece as bases para que se viabilize o investimento na educação do futuro. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) January 29, 2020

Agradeço e parabenizo os deputados que entenderam a necessidade de promover essas mudanças. Apesar do período de enfrentamento, não recuamos. É assim que se faz a boa política: com diálogo, com abertura e sempre procurando pontos de convergência entre as partes envolvidas. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) January 29, 2020