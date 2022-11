Alckmin anuncia deputados e senadores para grupos técnicos da transição; veja nomes

publicidade

O vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta terça-feira (22) os nomes dos deputados federais e senadores que vão integrar os grupos técnicos da equipe responsável pela transição de governo. Entre os parlamentares anunciados estão o senador Irajá Abreu (TO), para o grupo de Agricultura e Pecuária, o deputados Túlio Gadelha (PE), para o grupo de Cultura, e a senadora Thereza Nelma (AL) para a área de desenvolvimento social.

O anúncio foi feito em entrevista coletiva à imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição, em Brasília.

No grupo técnico da Agricultura, foram oficializados o nome do senador Irajá Abreu (TO). Na área de Desenvolvimento Social, estão a deputada federal Dulce Miranda (MDB-TO), a senadora Tereza Nelma (PSD-AL) e o deputado Washington Quaquá (PT-RJ).

No centro de governo, Alckmin oficializou o nome do deputado federal eleito Lindbergh Farias (RJ), dos deputados federais José Guimarães (CE), Reginaldo Lopes (MG) e Márcio Macêdo (SE), além do senador Jaques Wagner (BA).

Para o grupo técnico do turismo, foram formalizados os deputados federais André de Paula (PE), Felipe Carreras (PE), Luis Tibé (MG), Wolney Queiroz (PE) e Zeca Dirceu (PR).

