Apesar de apelos do PDT, Romildo Bolzan Júnior volta afirmar que não concorrerá ao governo do RS

Apesar dos desejos e dos movimentos internos do PDT, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior não deve ser o candidato da sigla ao governo do Rio Grande do Sul neste ano. Em entrevista ao programa Repórter Esportivo, da Rádio Guaíba, nesta terça-feira, o mandatário gremista voltou a negar que deixará o clube.

"Não tenho condições de sair neste momento. Fico honrado pela lembrança, mas não discuto esse tema e não trato desse tema. Não tenho vida política e é bom que todo mundo saiba. Não tenho condições de concorrer", afirmou Bolzan.

Na última semana, o presidente do PDT, Carlos Lupi, veio até Porto Alegre para conversar com Bolzan e realizou uma série de reuniões no estado visando a campanha ao Piratini. Na sexta, os pedetistas, com apoio de Lupi e o pré-candidato ao Planalto, Ciro Gomes, lançaram o slogan: "Queremos Romildo", conforme antecipado pela colunista do Correio do Povo, Taline Oppitz, para pressioná-lo por uma decisão.

Sobre os apelos políticos, o cartola tricolor disse que não foi consultado sobre a campanha. "Somente fui comunicado. Uma campanha para fortalecer o meu nome, mas não tive oportunidade de opinar sobre o tema", finalizou.

