Apoiadores de Bolsonaro se reúnem para motociata em Porto Alegre

publicidade

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram desde cedo, neste sábado, para uma concentração em frente à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), ponto de partida para a "motociata" em Porto Alegre. A previsão de saída é as 10h. Bolsonaro chegou no local de helicóptero às 9h30min.

Segundo os organizadores, a expectativa é de que milhares de motociclistas integrem o passeio que passará por rodovias federais e por ruas da Capital. O mecânico Jocelito Gonçalves, 58 anos, mecânico de Gravataí, estava entre os mais animados. Explicou que estava no local desde às 7h. "Venho participar com certeza e com a bandeira verde e amarelo"

Um forte esquema de segurança está montado para acompanhar o evento com apoio da Guarda Municipal e da Brigada Militar. Muitos pedestres que estão em frente da Fiergs apenas para ver o presidente. Como é o caso da profissional em higienização hospitalar Marlene Santos, 59 anos. Com a bandeira nacional no ombro, ela afirmou ser antes de tudo uma brasileira. "O presidente Bolsonaro, antes de mais nada, é um patriota e temos que apoiá-lo ".

Motoristas na freeway rumo à Fiergs para o evento Passeio de Moto com Bolsonaro. pic.twitter.com/6mih5Jz1TM — Eduardo Andrejew Ferreira (@AndrejewEduardo) July 10, 2021

Concentração de motociclistas em frente a Fiergs para a motociclistas com o presidente Bolsonaro. Evento conta participação de pessoas de diversas localidades do RS. pic.twitter.com/zu0jsmd9rJ — Eduardo Andrejew Ferreira (@AndrejewEduardo) July 10, 2021

Concentração para motociata com presidente Jair Bolsonaro, nas proximidades da Fiergs, em Porto Alegre.



Video: Mauro Schaefer pic.twitter.com/ALQHrKFYSl — Correio do Povo (@correio_dopovo) July 10, 2021

Itinerário

Da Fiergs, o itinerário previsto pelos organizadores prevê o deslocamento pela avenida Assis Brasil, a BR 290 (Freeway), BR 116, BR 386, BR 448 (Rodovia do Parque), com retorno à Capital pela avenida Castelo Branco, Mauá, João Goulart, Edvaldo Pereira Paiva, Padre Cacique, Diário de Notícias, seguindo depois pela Icaraí, Padre Cacique, Praia de Belas, Ipiranga, João Pessoa, Castelo Branco e Assis Brasil até voltar para a Fiergs, onde haverá o encerramento.

Os organizadores esperam que o presidente faça um discurso. Está previsto ainda que grupos de outras cidades venham se integrar ao passeio na Capital. Os organizadores preveem a presença de, no mínimo, 30 mil pessoas no evento, que deve ser encerrado em torno de duas horas após o início.

Os agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vão acompanhar o itinerário, monitorar o trânsito, realizar os bloqueios e fazer as intervenções necessárias para reduzir o impacto na mobilidade. A EPTC pede que a população, se possível, evite circular nos trechos onde passará o evento. A melhor alternativa para vir da zona Sul no sábado é pela avenida Cavalhada.

Jair Bolsonaro chegou na tarde dessa sexta-feira ao Rio Grande do Sul, onde passou por Caxias do Sul. Durante toda a tarde, ele foi acompanhado por centenas de apoiadores pela cidade. Após a visita, ele foi de helicóptero até Bento Gonçalves, onde passou a noite.