Apoiadores de Leite denunciam fraudes nas prévias do PSDB

Integrantes do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) dos diretórios estaduais da Bahia, do Ceará, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul protocolaram uma representação, nesta quinta-feira (21), com denúncias de fraudes nas prévias do partido, que escolherão o nome dos candidatos à presidência pela legenda em 2022 em 21 de novembro deste ano.

O R7 teve acesso a documentos, durante entrevista no Diretório Nacional do PSDB, em Brasília, que contestam a filiação irregular de 92 prefeitos e vice-prefeitos, todos do estado de São Paulo, reduto eleitoral do governador João Doria. A suposta fraude teria sido cometida pelo diretório comandado por Doria dentro do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A denúncia foi feita por apoiadores e membros da campanha do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que disputa as prévias com João Doria e com o ex-senador Arthur Virgílio (PSDB-AM). Assinam a representação os deputados federais Lucas Redecker, do Rio Grande do Sul, Paulo Abi-Ackel, de Minas Gerais, Adolfo Viana, da Bahia, e Luiz Pontes, representante do partido no Ceará.

De acordo com as acusações, os nomes dos filiados de São Paulo foram incluídos com datas retroativas no sistema com o intuito de liberar a votação dos novos integrantes nas prévias. O procedimento não poderia acontecer, já que votar só é permitido para quem tem o registro feito até o dia 31 de maio, data limite de filiação determinada por resolução interna do partido. Nos documentos apresentados, é possível verificar que há registros nos meses de agosto e setembro, mas com susposta data de filiação em março e maio.

"É uma denúncia grave. Isso é uma tentativa de fraude no processo eleitoral", destacou o deputado Paulo Abi Ackel. Para o ex-prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, essa é "uma tentativa de fabricar eleitores' que deve ser apurada pelo diretório nacional.

O documento apresentado indica ainda que as filiações foram feitas no sistema do TSE e não pelo Filiaweb, que é o sistema do partido. Os denunciantes alegam que a plataforma da Justiça Eleitoral abre brecha para a inclusão de data retroativa. Dessa forma, o filiado pode ser incluído com a data do dia e o administradodor tem liberdade para incluir outra data diferente da efetiva filiação.

Os diretórios estaduais cobram da direção nacional do PSDB a apuração interna no partido para excluir imediatamente os votos dos recém-filiados das prévias, além do encaminhamento da representação ao Ministério Público Eleitoral por eventual fraude e falsidade ideológica.

Em nota, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, diz que os questionamentos sobre a inscrição de eleitores para as prévias do partido são considerados pedidos de impugnação naturais em qualquer processo eleitoral. "A solicitação formalizada será analisada com absoluta serenidade e já foi encaminhada para a Executiva Estadual de São Paulo para esclarecimentos".

Com relação a eventuais questionamentos também feitos ao procedimento da executiva nacional nas prévias, a nota ressalta que os dados utilizados são os recebidos oficialmente do TSE. "Temos certeza de que toda a operação das primeiras prévias nacionais do partido conta com a total cooperação das campanhas envolvidas e a devida transparência que permite, de forma segura, o acompanhamento do processo".

O R7 aguarda retorno do Tribunal Superior Eleitoral e do diretório do PSDB de São Paulo.